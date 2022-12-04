В Иране сообщили об интересе к поставкам вагонов для метро из России

4 дек. 12:47

В Иране заинтересованы в поставках российских вагонов для метрополитена. Об этом сообщил советник губернатора правительства иранской провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

"Да, это точно. Может даже что-то большее. Экспортеры могли бы приехать в Иран и основать компании по передаче технологий. Конечно, с некоторой юридической привязкой, чтобы они не продавали третьим лицам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Исламская Республика закупать у РФ вагоны для метрополитена Шираза.

По словам Биназаде, в результате была бы создана инфраструктура, которая станет первым шагом к долгосрочному сотрудничеству, передает РИА Новости.