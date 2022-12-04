Лавров и Байрамов проведут в понедельник переговоры в Москве

4 дек. 12:30

В понедельник, 5 декабря, в Москве состоится встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном российским МИД.

Главной темой переговоров станут вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Помимо этого, руководители внешнеполитических ведомств обсудят состояние и перспективы российского-азербайджанского двустороннего сотрудничества, а также ряд вопросов региональной и международной повестки дня.