Власти Ирана пошли на уступки протестующим

4 дек. 11:58

В ближайшее время парламент и судебная система Ирана пересмотрят правила ношения хиджаба. Об этом сообщил генпрокурор Исламской Республики Джафар Монтазери.

Данное заявление сделано в надежде остановить массовые акции протеста, вспыхнувшие в стране в сентябре текущего года.

Хиджаб стал обязательным для иранских женщин после Исламской революции 1979 года. В июле 2022 года в Иране приняли закон о хиджабе и целомудрии, который, как отметили власти, направлен против тех, кто неправильно его. Из закона следует, что женщины должны носить головной платок, закрывающий волосы, шею и плечи. Тех же, кто не соблюдает данное правило, стали задерживать сотрудники полиции нравов.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.