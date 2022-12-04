Президент Израиля впервые в истории едет в Бахрейн

4 дек. 11:52

В воскресенье, 4 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог отправился с первым в истории визитом в Бахрейн. Об этом сообщили канцелярии главы еврейского государства.

"Герцог вылетел с государственным визитом в Бахрейн, первым для израильского президента в истории", - сказано в сообщении.

"Преимущественно, мой визит - это визит мира. Это еще один исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, закрепленных подписанием "Авраамовых соглашений", а также еще один шаг на пути включения новых стран в круг мира с Израилем", - цитирует Герцога ТАСС.

Он также сообщил, что вместе с ним в Бахрейн летят представители промышленности и экономики.