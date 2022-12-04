Страны ОПЕК+ обсудят план по нефтедобыче

4 дек. 11:18

Сегодня состоится очередная встреча министров стран-участниц соглашения ОПЕК+, на которой будет обсуждаться дальнейший план по добыче нефти. Изначально министры должны были встретиться в Вене, однако в начале недели было решение провести заседание в режиме онлайн.

По данным агентства Bloomberg, страны ОПЕК + с высокой степенью вероятности примут решение сохранить текущий план по добыче нефти, который был согласован на октябрьской встрече. На ней страны решили с ноября сократить производство на 2 млн баррелей в сутки.