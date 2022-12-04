В Иране сообщили об исторически крепких связях с Россией

4 дек. 10:57

У Ирана исторически крепкие связи с Россией. Об этом заявил советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде.

Он подчеркнул, что в настоящее время среди тех, кто проживает на севере Исламской Республики, есть и иранцы с русскими корнями.

"Лет 100-200 назад россияне приезжали в Иран. И у меня есть друзья, у которых, например русская бабушка. Таким образом, иранцы имеют больше культурных связей с Россией по сравнению с другими странами", - цитирует Биназаде РИА Новости.