Асад отказывается встречаться с Эрдоганом раньше лета

4 дек. 10:48

Президент Сирии Башар Асад не хочет встречаться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до президентских выборов в Турции, которые состоятся летом 2023 года. Об этом со ссылкой на источник пишет агентство Reuters.

По его данным, Дамаск опасается, что восстановление отношений станет лишь предвыборным жестом для поднятия рейтинга Эрдогана.

Источник подчеркнул, что сирийский лидер отклонил предложение провести трехсторонний саммит с участием России и Турции. Также Дамаск отказался от встречи на уровне глав МИД.

Кроме того, уточняется, что власти Сирии не собираются восстанавливать отношения с Турцией без "конкретных» шагов" со стороны Анкары.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности встречи с сирийским коллегой Башаром Асадом. Позже в СМИ появилась информация, что встреча президентов может состояться в России при посредничестве президента РФ Владимира Путина.