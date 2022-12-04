Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись обстрелу

4 дек. 10:23

В ночь с 3 на 4 декабря позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района подверглись обстрелу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что примерно в 03:50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района, атаковали позиции армии Азербайджана из стрелкового оружия.

В Минобороны уточнили, что азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.