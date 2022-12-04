Жертвами протестов в Иране стали более 200 человек

4 дек. 10:00

В Иране в результате протестов, переросших в беспорядки, погибли минимум 200 человек. Об этом сообщили в Совете Безопасности Исламской Республики.

Жертвами стали представители служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков, передает агентство IRNA.

Отмечается также, что в результате протестов был нанесен ущерб в 1 трлн туманов ($235,8 млн) правительственному, государственному и частному имуществу.

Помимо этого, в заявлении Совета Безопасности сказано, что более 200 человек стали жертвами террористических актов. Ряд из них погибли в результате проведения спецопераций по нейтрализации вооруженных группировок.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.