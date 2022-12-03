Десятки судов застряли в реке Дон в Ростовской области

3 дек. 23:07

Низкий уровень воды в Доне на территории Ростовской области вызвал задержку движения около 50 судов, рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

"Порядка 30 судов находятся в море на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, еще около 20 в устье реки и не могут выйти в море", - приводит слова его представителя "Интерфакс".

Он добавил, что уровень воды в реке упал из-за сгонно-ветровых явлений.

Чиновник указал, что после подъема уровня воды суда дойдут до точек назначения. Навигация продлена до шестого декабря.