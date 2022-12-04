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Власти Алматы закупят 300 новых автобусов

Власти Алматы закупят 300 новых автобусов

Алматы вскоре закупит 300 новых автобусов, рассказал и.о. акима Ерболат Досаев.

"Мы делаем обновление подвижного состава. Будем закупать 300 автобусов", - поведал он.

Жители города пожаловались, что по улице Магнитная Турксибского района, на которой расположены и школа, и детский сад, ходит всего один автобус 74.

"Данный участок замерим по интервалам. Если будет необходимо, добавим автобусов на маршрут", - пообещал Досаев.

По словам замглавы управления городской мобильности Ернур Абжахан, 10 автобусов полностью покрывают трафик на маршруте, интервал движения составляет 12-15 минут.

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