Власти Алматы закупят 300 новых автобусов

4 дек. 5:28

Алматы вскоре закупит 300 новых автобусов, рассказал и.о. акима Ерболат Досаев.

"Мы делаем обновление подвижного состава. Будем закупать 300 автобусов", - поведал он.

Жители города пожаловались, что по улице Магнитная Турксибского района, на которой расположены и школа, и детский сад, ходит всего один автобус 74.

"Данный участок замерим по интервалам. Если будет необходимо, добавим автобусов на маршрут", - пообещал Досаев.

По словам замглавы управления городской мобильности Ернур Абжахан, 10 автобусов полностью покрывают трафик на маршруте, интервал движения составляет 12-15 минут.