В Чечне назвали число восстановленных гектаров лесов в этом году

4 дек. 2:23

В 2022 году в Чечне восстановлено 699 га лесов, сообщает пресс-служба главы республики.

Работы прошли по нацпроекту "Экология". По словам руководителя регионального Минприроды Саид-Магомеда Темирханова, план по восстановлению лесов выполнен на 125%, работы по искусственному, естественному и комбинированному лесоразведению прошли на площади 25 га.

По данным государственного лесного реестра, в республике насчитывается свыше 366 тыс га лесов, при этом растительностью покрыто лишь 336 тыс га. Многие леса пострадали в годы военных действий на территории Чечни.