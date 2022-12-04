Торговая война предотвращена? Макрон смог убедить Байдена скорректировать промышленные субсидии

Президент США признал наличие просчетов в американском многомиллиардном плане по предоставлению зеленых субсидий. Как пишет Politico, на этой неделе французский президент Эмманюэль Макрон одержал внезапную победу над своим американским коллегой во время визита в Вашингтон. Джо Байден признал, что европейские компании могут извлечь выгоду из противоречивого американского пакета финансовой помощи.

Европа взбунтовалась после того, как стало ясно, что план Байдена по борьбе с высокой инфляций, пакет помощи зеленой промышленности стоимостью $ 369 млрд, отвлечет инвестиции из Европы в США. Крупные автопроизводители, в частности Франция и Германия, жаловались, что американский закон потенциально неприемлем, поскольку он направлен против иностранных компаний в секторе производства электромобилей и побуждает покупателей ”приобретать американское”.

Визит Макрона рассматривался как обреченная на неудачу последняя попытка обсудить щедрость Вашингтона до того, как ЕС и США начнут гонку субсидий или окажутся втянутыми в полномасштабную торговую войну с зеркальными тарифами.

Европейцы требовали, чтобы им предоставили такие же права, как мексиканцам и канадцам до того, как начнется раздача зеленых финансовых бонусов, но без особой надежды на успех. В течение многих недель Франция уговаривала европейских партнеров согласиться на собственный пакет субсидий, в том числе включающий компонент ”Покупай европейское”.

На достаточно вежливой пресс-конференции с Макроном в четверг Байден согласился на гораздо большие уступки, чем ранее считалось возможным. ”Мы можем кое-что скорректировать, чтобы европейские страны тоже могли участвовать в программе или работать самостоятельно. Как бы то ни было, нам есть что проработать, - сказал американский президент. - Я никогда бы не стал исключать тех, кто с нами сотрудничал. Мы на такое не рассчитывали. Мы возвращаемся к работе, и Европа тоже возвращается. Мы собираемся создавать новые рабочие места в Америке, но не за счет Европы”.

Вопрос об исключении Европы был главным камнем преткновения. В то время как Европа платит значительно больше за энергоресурсы, чем США, многие европейцы восприняли закон о борьбе с повышенной инфляцией как враждебную попытку извлечь прибыль из европейской слабости.

Несколько европейских чиновников уверено, что ЕС и США нужно объединить силы для борьбы с Китаем вместо того, чтобы соперничать друг с другом. Этот аргумент возымел действие на Байдена. Хотя американский президент ”не принес извинений” за законодательство, которое, по его словам, жизненно важно для создания рабочих мест для американцев, он отметил, что некоторые его пункты нуждаются в корректировке. ”Очевидно, что в законе не все гладко, и мы должны внести необходимые изменения”, - сказал Байден.

По его словам, исключения были сделаны для компаний, которые сотрудничают с США в рамках соглашения о свободной торговле. Он добавил, что они должны быть расширены на всех ”союзников”. ”Мы много что можем сделать”, - заключил американский лидер.

Макрон тоже явно был доволен тем, как все получилось. ”Мы провели плодотворные переговоры по законодательству и решили согласовать наши подходы, а также инвестиции, поскольку мы тоже хотим обеспечить собственную промышленность”, - сказал Макрон.

По-прежнему неизвестно, как все будет осуществляться на практике. Возможно, в своем приветливом публичном обращении к Макрону Байден пошел на гораздо большие уступки, чем ему по силам. Скорее всего, ему придется столкнуться с недовольством Конгресса, если он решится внести какие-либо изменения в такую знаковую инициативу, как закон о снижении инфляции.

Неясно, насколько далеко готова зайти администрация Байдена, чтобы прийти к урегулированию с европейцами на техническом уровне, поскольку командам с обеих сторон необходимо прояснить все нюансы. Американский президент заявил, что лидеры разрешили своим командам заниматься решением вопроса.

То есть ответственность теперь лежит на американо-европейской рабочей группе. Ей предстоит разрешить разногласия по законопроекту. Однако европейские чиновники выражают неуверенность в отношении того, насколько серьезным может быть прогресс на таком уровне.

Для Франции неожиданные уступки со стороны Байдена парадоксальным образом подрывают кампанию Макрона по убеждению Европы в необходимости дать собственный протекционистский ответ закону о снижении инфляции.

Накануне визита советник Макрона сообщил прессе, что ответом на американский закон будет ”способность Европы продемонстрировать готовность вступить в гонку со своим законом ”Покупай европейское”.