СМИ: химиотерапия больше не помогает Пеле, ему оказывают паллиативную помощь

3 дек. 21:59

Самочувствие трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле стало хуже, пишет Daily Mail со ссылкой на бразильские СМИ.

Уточняется, что его организм больше не реагирует на химиотерапию, которой ему лечат рак кишечника. Теперь 82-летней легенде мирового футбола оказывают только паллиативную помощь.

Напомним, 30 ноября Пеле был госпитализирован в одну из больниц Сан-Паулу с отеками и сердечной недостаточностью.

Накануне в аккаунте Пеле в соцсетях было опубликовано его сообщение о том, что госпитализация была плановой.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим футболистом прошлого века.