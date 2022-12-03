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Экзотических хищных растений и насекомых покажут жителям и гостям Ставрополя

Экзотических хищных растений и насекомых покажут жителям и гостям Ставрополя

В Ставрополе открывается выставка "Хищные растения и насекомые", она будет работать в музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве с 10 декабря по 12 февраля.

В экспозицию войдут экзотические плотоядные растения и насекомые.

Посетители увидят саррацению, питающуюся насекомыми, а также самое крупное хищное растение в мире, которое может поохотиться даже на млекопитающих, - непентес.

На выставке будут представлены шипящие мадагаскарские тараканы, гигантские лесные тараканы, пауки-птицееды, богомолы и другие.

Сфотографироваться с растениями и насекомыми можно будет бесплатно.

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