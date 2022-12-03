Ницан Чен: "Необходимо прямое общение между народами Турции и Израиля"

Директор пресс-службы правительства Израиля Ницан Чен рассказал в интервью Анатолийскому агентству о важности прямого общения между народами Турции и Израиля теперь, когда отношения между двумя странами были восстановлены.

"Я рад, что двусторонние и коммуникационные связи между Турцией и Израилем вернулись к тому уровню, который был несколько лет назад", - сказал проработавший журналистом более 30 лет Чен на полях международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit '22) в Стамбуле. Он отметил, что связи между Анкарой и Тель-Авивом были восстановлены во многих аспектах, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения отношений.

За последние месяцы в турецко-израильских отношениях наметился значительный прогресс: в августе обе страны договорились полностью восстановить дипломатические связи, после чего были назначены новые послы.

"Сегодняшняя конференция служит одним из примеров того, как мы можем обмениваться мнениями и знаниями, в том числе и с точки зрения коммуникации", - подчеркнул глава израильской правительственной пресс-службы.

Ницан Чен подчеркнул важность межличностного общения в налаживании отношений. "Я верю в то, что общение между людьми сделает возможным проект по приглашению в Израиль представителей турецких властей и экспертов для ознакомления с израильским обществом, - сказал он. - Потому что, в конце концов, государственные деятели проделали очень важную работу, без них у нас нет повестки дня, нет политики. Но с другой стороны, роль обычных граждан также очень важна, иногда даже больше, чем роль политиков".

Организация саммита Stratcom'23 в Израиле

По словам Чена, обычные граждане способны "содействовать потеплению в отношениях". В качестве примера он привел Авраамский договор - соглашение о нормализации между Израилем и несколькими арабскими государствами, подписанный осенью 2020 года. Он также отметил необходимость "теплого диалога" по многим аспектам с целью улучшить отношения между турками и израильтянами. По его мнению, две страны могли бы сотрудничать по вопросам водных ресурсов, проблемам климата, сельскому хозяйству и технологиям.

Директор пресс-службы израильского правительства также предложил в следующем году провести саммит Stratcom в Израиле. "Я хотел бы предложить провести саммит, подобный этому, в Израиле", - сказал он. Указав на общие ценности израильтян и турок, он заверил, что в Израиле будут рады принять Stratcom Summit '23 для того, чтобы лучше познакомиться и обменяться опытом.

Участники Stratcom Summit '22 со всего мира собрались для обсуждения стратегических коммуникаций. На конференции, посвященной теме "стратегической коммуникации в эпоху неопределенности", выступят 52 спикера из более чем 24 стран на аудиторию более 3 тысяч человек.

По словам Чена, приглашение турецким правительством израильской делегации на саммит "показывает намерение добиться улучшения отношений". "Наш премьер-министр позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану несколько недель назад, и я думаю, что это хорошее начало для возобновления отношений", - добавил он.

Напомним, что по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных выборов в Кнессет Биньямин Нетаньяху получил мандат на формирование нового правительства Израиля.