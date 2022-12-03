Баку направлял в Минобороны РФ список и карту населенных пунктов Карабаха с азербайджанскими топонимами

3 дек. 20:16

Список и карта населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджана, с азербайджанскими топонимами, были ранее официально направлены Баку в Минобороны РФ, об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, отметили в ведомстве, они также были переданы предыдущему и действующему командованию миротворческого контингента РФ, временно дислоцированного на территории Азербайджана, и Совместному российско-турецкому мониторинговому центру.

В МО АР указали, что использование российскими миротворцами в официальных сообщениях вымышленных армянских топонимов вместо настоящих названий азербайджанских территорий, несмотря на неоднократные обращения Баку, вызывает очень большое сожаление.

Ведомство призвало командование миротворческого контингента РФ, временно дислоцированного на территории Азербайджана, указывать названия азербайджанских населенных пунктов с правильными топонимами - согласно отправленным азербайджанской стороной официальным документам и картам.

В МО АР указали, что в официальной информации миротворческого контингента РФ от сегодняшнего дня, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, территория, упоминаемая как "территория Нагорного Карабаха", на самом деле является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указываемые как "Мартуни" и "Мардакерт" - это Агдере и Ходжавенд.