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Еврокомиссия опубликовала итоговое заявление по потолку цены на российскую нефть

Еврокомиссия опубликовала итоговое заявление по потолку цены на российскую нефть

Страны G7, Евросоюз и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на нефть, поставляемую по морю из России, в $60 за баррель для подчиненных им территорий и судов, сказано в заявлении и разъяснительных документах Еврокомиссии, опубликованных сегодня.

"Группа семи согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет ЕС только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка", - сказано в них.

Уточняется, что ценовой потолок на сырую нефть будет действовать с 5 декабря, а для нефтепродуктов - с 5 февраля, причем точная цена для них будет финализирована позже.

Предусмотрена отсрочка в 45 дней для поставляемой морским путем российской нефти для судов, загрузившихся до понедельника и разгрузившихся в месте назначения до 19 января.

В Еврокомиссии отметили, что эмбарго на поставки нефти из РФ в страны Евросоюза останется в силе, оно начнет действовать также с 5 декабря, но танкеры в юрисдикции ЕС смогут транспортировать "черное золото" в третьи страны по цене ниже потолка.

Из других стран, желающих ввести потолок цен, ЕК назвала лишь Австралию.

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