Лукашенко проведет встречу с Шойгу в Минске

3 дек. 18:55

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы РБ Telegram-канал "Пул первого".

"Сергей Шойгу во Дворце Независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - поясняется в нем.

Судя по фото, что главу российского оборонного ведомства сопровождает его белорусский коллега Виктор Хренин.

Ранее сегодня министры подписали протокол между РБ и РФ о внесении изменений в двустороннее соглашение между совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.