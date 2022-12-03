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Лукашенко проведет встречу с Шойгу в Минске

Лукашенко проведет встречу с Шойгу в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы РБ Telegram-канал "Пул первого".

"Сергей Шойгу во Дворце Независимости. Президент проведет встречу с министром обороны России", - поясняется в нем.

Судя по фото, что главу российского оборонного ведомства сопровождает его белорусский коллега Виктор Хренин.

Ранее сегодня министры подписали протокол между РБ и РФ о внесении изменений в двустороннее соглашение между совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года.

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