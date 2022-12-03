Представители Федерации гимнастики Азербайджана избраны в техкомитеты European Gymnastics

3 дек. 18:52

Сегодня на 29-м Конгрессе Европейской гимнастики (European Gymnastics) в городе Албуфейра (Португалия), наряду с выборами президента организации, состоялись выборы вице-президентов и членов Технических комитетов.

От Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) были выдвинуты кандидатуры Евгении Виляевой в члены Техкомитета по художественной гимнастике, Руслана Эйвазова в члены Техкомитета по дисциплине "Гимнастика для всех" и Инары Исрафилбековой в члены Техкомитета по дисциплине TeamGym. Все трое в итоге были избраны.

Евгения Виляева из 19 голосов получила 14 и заняла второе место среди 17 кандидатов, уступив только представительнице Италии. Инара Исрафилбекова была выбрана в Техкомитет 14 голосами, а Руслан Эйвазов - 13-ю.

Напомним, сегодня ранее министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов был переизбран президентом Европейской гимнастики.