Представители азербайджанских ведомств обсудили с командованием миротворцев в Ходжалы незаконную добычу полезных ископаемых

3 дек. 18:33

Сотрудники Минэкологии Азербайджана, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики и ЗАО AzerGold, проехав на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован миротворческий контингент РФ, продолжили переговоры с командованием миротворцев в штабе МС в Ходжалы, об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Во время обсуждений еще раз были выражены серьезные опасения и недовольство в связи с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых в рамках незаконной экономической деятельности, ведущейся на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, а также возникающими в результате экологическими и другими вторичными последствиями.

Помимо этого, было подчеркнуто большое значение проведения мониторинга, инвентаризации имущества и экологических исследований на месторождениях, где происходит незаконная добыча.

Сегодня примерно в 18:00 сотрудники Минэкологии Азербайджана, Госслужбы по вопросам имущества при Минэкономики и ЗАО AzerGold вернулись в город Шуша.

В результате обсуждений, состоявшихся в штабе МС в Ходжалы, начата подготовка дорожной карты с участием Минэкологии АР и других соответствующих учреждений для работ на территории по указанным направлениям.