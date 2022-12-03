3 дек. 18:10

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сегодня предупредил, что РФ перестанет поставлять нефть в страны Евросоюза после введения потолка цен в $60 за баррель.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ульянов также предположил, что скоро ЕС предъявит Москве обвинение "в использовании нефти в качестве оружия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя согласование странами ЕС ценового потолка, подчеркнул сегодня, что Москва не примет его, пока идет анализ ситуации.

"Определенная подготовка была проведена к такому потолку. Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим", - уточнил представитель Кремля.

Напомним, накануне страны ЕС согласовали регулируемый потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путем, - он составит $60 за баррель, сегодня решение должен утвердить Совет ЕС. Аналогичные меры примут страны G7 и Австралия.

Потолок цен начнет действовать 5 декабря - в тот же день, что и отложенное эмбарго ЕС на поставки российской нефти морем.

В середине октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ не намерена оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые установят ограничения на них. Глава государства охарактеризовал введение потолка цен на российские энергоносители как "шулерские уловки" и "беспардонный шантаж".