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Азербайджанский МИД направил ноту протеста Тегерану

Азербайджанский МИД направил ноту протеста Тегерану

МИД Азербайджана направил ноту протеста Исламской Республике Иран, заявил начальник отдела пресс-службы ведомства Айхан Гаджизаде.

Таким образом он ответил на вопрос местных СМИ о том, что 14 граждан ИРИ проникли на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в обход легальных пунктов пропуска.

"Любой иностранный визит на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципами суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Гаджизаде.

По словам дипломата, по информации о незаконном переходе граждан Ирана на территории Азербайджана посольству ИРИ в АР была направлена нота для уточнения информации.

"В настоящее время ожидается ответ иранской стороны", - заключил глава пресс-службы.

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