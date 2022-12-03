Азербайджанский МИД направил ноту протеста Тегерану

3 дек. 17:50

МИД Азербайджана направил ноту протеста Исламской Республике Иран, заявил начальник отдела пресс-службы ведомства Айхан Гаджизаде.

Таким образом он ответил на вопрос местных СМИ о том, что 14 граждан ИРИ проникли на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в обход легальных пунктов пропуска.

"Любой иностранный визит на территории Азербайджанской Республики должен осуществляться в соответствии с правилами, установленными в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики, принципами суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул Гаджизаде.

По словам дипломата, по информации о незаконном переходе граждан Ирана на территории Азербайджана посольству ИРИ в АР была направлена нота для уточнения информации.

"В настоящее время ожидается ответ иранской стороны", - заключил глава пресс-службы.