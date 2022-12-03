В правительстве РФ уверены в необходимости уметь заместить любую импортную технологию

3 дек. 17:34

Россия должна быть в состоянии заместить любую импортную технологию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании в рамках II Конгресса молодых ученых в "Сириусе".

"Мы должны уметь замещать любую технологию и делать так, как нам выгоднее, а не впадать в колониальную зависимость от каких-то технологий", - цитирует его РИА Новости.

Зампред правительства признал, что в России меньше средств для развития науки, чем у топовых стран, но эти цели, уверен он, вполне достижимы, хотя и требуют "героических усилий".