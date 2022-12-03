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Глава "Росатома": мировая урановая политика невозможна без России

Глава &quot;Росатома&quot;: мировая урановая политика невозможна без России

Международная урановая политика едва ли сможет обойтись без России, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на пленарном заседании Конгресса молодых ученых (КМУ).

У него спросили о возможной реакции на гипотетическое введение потолка цен на российский уран.

"Во-первых, уранового ОПЕКа нет, во-вторых, нам предлагают его создать, но мы аккуратно воздерживаемся, ведь мы же за рыночную экономику", - цитирует Лихачева ТАСС.

В-третьих, напомнил глава Росатома, ключевой игрок на рынке урана - Китай, а в 40% добычных предприятий КНР Россия присутствует на более чем 50% в сумме.

"Я вообще сильно сомневаюсь, что на планете возможна урановая политика без участия России, хотя мы не являемся мажоритарными участниками этого проекта", - отметил он.

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