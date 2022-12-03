Ветер уронил две фуры в Казахстане

3 дек. 16:57

Две фуры упали набок из-за ветра в Жетысуской области, факт ЧП подтвердили в полиции Казахстана.

Как сообщает Sputnik Казахстан, инцидент произошел на трассе Ушарал-Достык в Алакольском районе.

В полиции пояснили, что сильный ветер часто дует на этом участке автодороги у реки Ыргайты.

"Опрокидывание обеих автофур произошло на участке с 60 км по 120 км автодороги Ушарал-Достык в период ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта", - пояснили в пресс-службе полиции.

Личности водителей установлены, они не пострадали. Фуры подняты и отправились дальше по маршруту. Трасса свободна для движения всех видов автотранспорта.