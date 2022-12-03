Адвокат: Саакашвили нуждается в реанимации

3 дек. 16:45

Заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили необходим перевод в реанимацию, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Юрист не исключил, что политика переведут в другую клинику, но отметил, что защита настаивает на отправке его за границу - однако этот вопрос может быть решен только на заседании.

"До этого его должны поместить в реанимацию, так как за последние три дня его состояние особенно ухудшилось", - цитирует Хачапуридзе Sputnik Грузия.

Адвокат предупредил, что без должного лечения Саакашвили может умереть.