Специалисты из Минэкологии Азербайджана проехали в Ханкенди

3 дек. 15:50

Представители министерства экологии Азербайджана и AzerGold проехали в Ханкенди в сопровождении российских миротворцев.

Как передает Trend, в миротворческом штабе обсуждается вопрос проведения экологического мониторинга в Карабахском регионе Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана обратилось к командованию миротворческого контингента для направления на территории их временного размещения сотрудников Минэкологии для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на территориях Азербайджана, связанных с этим экологических последствий.

Утром представители ведомства, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" прибыли к контрольно-пропускному пункту миротворцев между городами Ханкенди и Шуша для прохода на территорию.