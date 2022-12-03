Порядка 700 мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия в Дагестане

3 дек. 15:42

В Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства.

"На берегу Каспийского моря, в Кировском районе Махачкалы, на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 650-700 особей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что инспекторы СКТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспия на территории Дагенстана. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиться. Предполагаемых причин гибели пока нет.

"Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", - добавили в пресс-службе.