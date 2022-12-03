Сторонники Саакашвили вышли на улицы Тбилиси

3 дек. 15:23

В центре Тбилиси прошла акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который отбывает заключений.

Как сообщает РИА Новости, представители оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", а также сочувствующие собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта", требуя перевода бывшего главы государства на лечение за рубеж. Порядок обеспечивают полицейские.

"Сегодня не будет никаких политических посланий и политических требований. Сегодня - митинг солидарности", - сообщил член ЕНД Леван Хабеишвили.