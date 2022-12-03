Швеция выдала Турции первого осужденного члена РПК в рамках меморандума о членстве в НАТО

3 дек. 15:08

Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (признана Анкарой террористической), сообщает телеканал NTV.

Выдача осужденного совершена в рамках выполнения подписанного с Турцией меморандума о членстве в НАТО, предусматривающего экстрадицию лиц, причастных к терроризму.

Махмут Тат, приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам тюрьмы, в 2015 году подал прошение о предоставлении убежища в Швеции, но получил отказ. 2 декабря он был доставлен в Стамбул, откуда его отправили в следственный изолятор.

Выдача Швецией осужденного за терроризм произошла через два дня после встречи в Бухаресте глав внешнеполитических ведомств стран НАТО министров иностранных дел двух государств. По их итогам Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Турции отмечают более решительный настрой Швеции в вопросе вступления в организацию, но ожидают конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО.