В Тбилиси отпразднуют день моды 

3 дек. 14:57

День моды с показом коллекций грузинских и иностранных дизайнеров пройдет в Тбилиси 25 декабря, сказано в сообщении организаторов.

В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды.

"В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы.

Мероприятие пройдет во дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили. Оно включает в себя развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры.

Также желающие смогут купить вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран.