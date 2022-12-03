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В Тбилиси отпразднуют день моды 

В Тбилиси отпразднуют день моды 

День моды с показом коллекций грузинских и иностранных дизайнеров пройдет в Тбилиси 25 декабря, сказано в сообщении организаторов. 

В мероприятии под девизом "Ищи свое" примут участие дизайнеры индустрии моды из Грузии, Европы и Азии, а также певцы, художники, ремесленники, исполнители и производители индустрии моды. 

"В этот день мы сможем говорить на языке творчества, который понятен каждому, несмотря на убеждения и происхождение", – обещают организаторы. 

Мероприятие пройдет во дворце бракосочетаний Бадри Патаркацишвили. Оно включает в себя развлекательную программу, в которой примут участие вокалисты и представители европейской технокультуры. 

Также желающие смогут купить вещи и аксессуары от дизайнеров из разных стран. 

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