Туристическая отрасль Крыма объединилась для новогодней кампании

3 дек. 14:39

Гостиницы, санатории и музеи, а также руководство курортных городов, министерства и ведомства Крыма в этом году проведут совместную рекламную кампанию "Новый год в Крыму как дома", рассказали в пресс-службе Минкурортов региона.

С 5 декабря на туристическом портале Travel Crimea можно будет найти все новогодние программы отелей и санаториев, акции, событийные мероприятия, а также предложения по зимнему отдыху в республике и способам приехать на полуостров, передает РИА Новости.

Помимо этого, в рамках кампании и при поддержке федеральной радиостанции будет разыгран отдых в Крыму.

Праздничные программы уже опубликовали свыше 100 санаториев и гостиниц Крыма, благодаря раннему бронированию скидки могут составить до 30-40%.