Азербайджан призвал ООН обратить внимание на агрессию со стороны Армении

3 дек. 14:20

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу в связи с нарушением Арменией международного права, а также доклад об установке Ереваном новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

"Продолжая устанавливать мины и отказываясь делиться точной и исчерпывающей информацией обо всех минных полях на освобожденных территориях Азербайджана, Армения намеренно ставит под угрозу человеческие жизни и пытается воспрепятствовать постконфликтной реабилитации, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома", - сказано в письме.

Также в документе говорится, что в результате политики Еревана за последние два года от минных взрывов погибли и пострадали свыше 260 жителей и военнослужащих Азербайджана.

"Действия Армении являются грубым нарушением международного права. Армения должна прекратить минный террор, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными действиями, дать соответствующие заверения и гарантии, что подобное не повторится", - отмечено в письме.

Автор также заявил о необходимости расширения международной поддержки для дальнейшей активизации усилий по разминированию освобожденных территорий.

"Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран мира. На протяжении всего конфликта Армения установила сотни тысяч мин и других взрывных устройств на ранее оккупированных территориях АР", - указывается в письме.

В докладе постпреда сказано, что производителем мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО "Айк-Мег", которая играет ключевую роль в военно-промышленной сфере Армении. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства этой компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.

"Продолжающаяся установка Арменией противопехотных мин на территории Азербайджана противоречит ее международным обязательствам, в том числе предусмотренным трехсторонним заявлением. Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанской территории и не прекратила военные действия против АР. Вместо этого она продолжает строить укрепления и проводить военно-инженерные работы на территории Азербайджана, в том числе широкомасштабную установку противопехотных мин. Эти действия представляют собой вопиющее нарушение международного права. Подобные действия Армении не способствуют ни стабильности, ни укреплению мира и сотрудничества в регионе", - говорится в тексте.