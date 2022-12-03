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Азербайджан призвал ООН обратить внимание на агрессию со стороны Армении

Азербайджан призвал ООН обратить внимание на агрессию со стороны Армении

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу в связи с нарушением Арменией международного права, а также доклад об установке Ереваном новых противопехотных мин на территории Азербайджана.

"Продолжая устанавливать мины и отказываясь делиться точной и исчерпывающей информацией обо всех минных полях на освобожденных территориях Азербайджана, Армения намеренно ставит под угрозу человеческие жизни и пытается воспрепятствовать постконфликтной реабилитации, реконструкции и гуманитарным усилиям, а также безопасному возвращению внутренне перемещенных лиц в свои дома", - сказано в письме.

Также в документе говорится, что в результате политики Еревана за последние два года от минных взрывов погибли и пострадали свыше 260 жителей и военнослужащих Азербайджана.

"Действия Армении являются грубым нарушением международного права. Армения должна прекратить минный террор, возместить ущерб, причиненный ее международно-противоправными действиями, дать соответствующие заверения и гарантии, что подобное не повторится", - отмечено в письме.

Автор также заявил о необходимости расширения международной поддержки для дальнейшей активизации усилий по разминированию освобожденных территорий.

"Азербайджан является одной из самых загрязненных минами стран мира. На протяжении всего конфликта Армения установила сотни тысяч мин и других взрывных устройств на ранее оккупированных территориях АР", - указывается в письме.

В докладе постпреда сказано, что производителем мин и взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Азербайджана, является армянская компания ООО "Айк-Мег", которая играет ключевую роль в военно-промышленной сфере Армении. Противопехотные мины ПМН-Э, ПМН-2, ПОМЗ-2, ОЗМ-72, МОН-50 и ПФМ-1 производства этой компании были представлены на выставке оборонной промышленности ArmHiTec-2016, проходившей в Армении в 2016 году.

"Продолжающаяся установка Арменией противопехотных мин на территории Азербайджана противоречит ее международным обязательствам, в том числе предусмотренным трехсторонним заявлением. Армения не полностью вывела свои вооруженные силы с азербайджанской территории и не прекратила военные действия против АР. Вместо этого она продолжает строить укрепления и проводить военно-инженерные работы на территории Азербайджана, в том числе широкомасштабную установку противопехотных мин. Эти действия представляют собой вопиющее нарушение международного права. Подобные действия Армении не способствуют ни стабильности, ни укреплению мира и сотрудничества в регионе", - говорится в тексте.

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