Баку направил группу специалистов для расследования незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахе

3 дек. 14:03

Минобороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворцев с просьбой направить в Карабах азербайджанских специалистов для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территории Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства экологии республики

Отмечается, что около 11:00 по местному времени представители министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди и городом Шуша.

"В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. Об итогах переговоров будет сообщено общественности", - сказано в сообщении.



