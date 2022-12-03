Судно "Гусейн Джавид" впервые после ремонта вышел в плавание

3 дек. 13:57

Универсальный сухогруз "Гусейн Джавид" вышел в свое первое плавание после ремонтных работы, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"

Ремонт проводился на Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе. Отмечается, что были отремонтированы основной и вспомогательный двигатели судна, насосы. Также были очищены и покрашены подводная и надводная части судна, палубы и другие части.

После ремонта корабль успешно прошел проверку и был передан в эксплуатацию ASCO.

"Судно "Гусейн Джавид" с карбамидом на борту отправилось в первое после ремонта плавание в направлении туркменского порта Бекдаш", - сказано в сообщении.