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Судно "Гусейн Джавид" впервые после ремонта вышел в плавание

Судно &quot;Гусейн Джавид&quot; впервые после ремонта вышел в плавание

Универсальный сухогруз "Гусейн Джавид" вышел в свое первое плавание после ремонтных работы, сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство"

Ремонт проводился на Зыхском судостроительном и судоремонтом заводе. Отмечается, что были отремонтированы основной и вспомогательный двигатели судна, насосы. Также были очищены и покрашены подводная и надводная части судна, палубы и другие части.

После ремонта корабль успешно прошел проверку и был передан в эксплуатацию ASCO.

"Судно "Гусейн Джавид" с карбамидом на борту отправилось в первое после ремонта плавание в направлении туркменского порта Бекдаш", - сказано в сообщении.

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