Новогодняя елка в Кабардино-Балкарии пройдет за 7,7 миллионов рублей

3 дек. 13:21

Руководство КБР выделит на организацию новогодних мероприятий для детей 7,7 млн рублей, сообщил глава Минтруда и соцзащиты региона Алим Асанов.

"Предусмотрено проведение 26-30 декабря 2022 года, а также 2-5 января 2023 года республиканской новогодней елки в формате новогоднего сказочного, музыкального шоу-представления с конкурсами, викторинами и творческими заданиями для детей в Нальчике", - цитирует его ТАСС.

Он добавил, что все новогодние мероприятия пройдут в Государственном концертном зале и в здании государственного Музыкального театра".