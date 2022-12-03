Ставрополь превратится в город медицинского туризма

3 дек. 13:12

Ставрополь предложит жителям и гостям города культурно-познавательный, промышленный, экологический, паломнический и даже профориентационный туризм, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Там отметили, что медицинский туризм, под которым подразумевается, совмещение отдыха с получением квалифицированной медицинской помощи не в регионе проживания, в России набирает обороты.

"В Ставрополе, безусловно, множество современных и передовых медицинских учреждений, которые могут вернуть здоровье, предложить качественные услуги", - сказал мэр Иван Ульянченко.

Ставропольские турфирмы и специалисты Краевого клинического диагностического центра разрабатывают комплекс услуг по лечению и отдыху гостей. В него войдут не только удобная программа обследования и оздоровления, но и организованный трансфер, заселение в гостиницы и экскурсии.