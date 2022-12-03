Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество в спорте

3 дек. 12:03

Министр спорта РФ Олег Матыцин встретился в Самарканде со своим узбекистанским коллегой Адхамом Икрамовым в рамках заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Главы ведомств заключили меморандум, направленный на развитие двустороннего сотрудничества. Основной целью является развитие и укрепление партнерства в сфере профессионального образования в области физической культуры и спорта на основе равноправия и взаимного интереса.

Документ включает в себя развитие профессионального образования в области физкультуры и спорта, подготовку кадров в области физического воспитания и спорта, а также повышение их квалификации и проведение профессиональной переподготовки.

Кроме того, в соглашение вошли совершенствование образовательных программ, государственных образовательных стандартов, систем оценки качества образования, а также подготовка кадров.