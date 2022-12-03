В Швеции представили лонгрид "Код культуры – Шуша"

3 дек. 11:54

В библиотечном зале муниципалитета Соллентуна в Стокгольме состоялась презентация логнгрида "Код культуры – Шуша".

Создателями данного проекта являются Общественное объединение "Содействие развитию связей с общественностью" при финансовой помощи Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

Участниками презентации стали азербайджанский посол в Швеции Заур Ахмедов, работники диппредставительства, члены шведской академической среды, представители СМИ, общественные деятели, а также представители азербайджанской и турецкой диаспор.

Посол подчеркнул важность проекта для европейского сообщества в рамках "Года города Шуша". Кроме того, он дал высокую оценку тому, факту, что презентация лонгрида состоялась в Стокгольме.

Автор данного проекта, глава НПО "Содействие развитию связей с общественностью" Шелале Гасанова отметила высокое культурное и духовное значение города Шуша для тюркского мира. Также она перечислила факторы, привлекательные для европейцев. Автор добавила, что Панах Али хан образовал Шушу на основе концепции счастливого города и рассказала о роли женщин - просветителей династии Джеванширов.