Пожар в Казахстане лишил жизни двух детей

3 дек. 11:38

Жертвами пожара в частном доме в Жамбылской области стали двое малышей пяти и двух лет, сообщает пресс-служба ДЧС по региону.

Трагедия произошла в ночь на субботу в городе Шу. Как отметили в ведомстве, горели домашние вещи и мебель, всего сгорело 30 кв м.

"Пожар локализован в 00:10 часов по местному времени и ликвидирован в 00:35 часов силами ГУ "СПиАСР" (4 сотрудника и 1 единица техники)", - сказано в сообщении.

Обгоревшие тела детей были обнаружены после того, как возгорание было ликвидировано. На момент пожара дети находились дома одни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 ("Нарушение требований пожарной безопасности") УК РК.