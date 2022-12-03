Россия и Туркменистан сформируют комиссию по транспорту, транзиту и логистике

3 дек. 11:30

Ашхабад и Москва работают над образованием совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев, пишет официальное информационное агентство Туркмении TDH.

Он рассказал президенту Сердару Бердымухамедову о мерах по формированию состава комиссии с туркменской стороны, отметив, что ее создание предусмотрено соглашением о взаимопонимании между агентством транспорта и коммуникаций Туркменистана и Минтранспорта РФ по сотрудничеству в транспорте и транзите.

Чакыев отметил, что комиссия формируется с целью увеличения двусторонних и транзитных перевозок, развития логистики и грамотного использования транспортного потенциала.

Бердымухамедов особо выделил стратегическое значение транспортных маршрутов, соединяющих Россию и Туркменистан, а также напомнил об актуальности реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов.

"Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что многоплановые отношения Туркменистана и Российской Федерации, основанные на принципах дружбы, братства и добрососедства, ознаменованы новыми успехами", - сообщило агентство.