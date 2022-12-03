COVID-19 нашли у еще 6,6 тысяч россиян

3 дек. 11:06

В России за минувшие сутки выявили 6 669 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 187, в Санкт-Петербурге - 798, в Подмосковье - 193. В Краснодарском крае - 63, в Ставропольском крае - 81, в Крыму - 34, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 11, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 18, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 611 003.

Госпитализированы за сутки 1 324 человека. Выздоровели за сутки 5 132 человека, с начала пандемии - 21 014 391.

Умерло за сутки 59 человек, за все время - 392 176.