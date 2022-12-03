Молодой житель Алматы запускал салют с крыши поста полиции

3 дек. 10:54

Парень из Алматы решил привлечь к себе и личной странице в соцсетях внимание при помощи запуска салюта с крыши полицейского поста.

Как сообщает Polisia.kz, молодой человек задержан и приговорен к 10 суткам административного ареста. Его действия квалифицированы управлением полиции Жетысуского района по статье 434 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") и по статье 436 часть 2 КоАП ("Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах").

"Решением специализированного межрайонного административного суда по городу Алматы он признан виновным в совершении указанных правонарушений и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - сказано в сообщении.