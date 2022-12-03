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Грузино-азербайджанский правовой форум стартовал в Батуми

Грузино-азербайджанский правовой форум стартовал в Батуми

В Батуми отрылся грузино-азербайджанский правовой форум, участники которого обсудят правовые отношения и нюансы работы юстиции двух стран, сообщает пресс-служба Минюста Грузии.

Как заявили в ведомстве, цель мероприятия обмен опытом и углубление двусторонних отношений. В открытии форума приняли участие министры юстиций Азербайджана и Грузии – Фикрет Мамедов и Рати Брегадзе.

Отмечается, что участники форумы поднимут такие вопросы, как укрепление системы правосудия, перевод услуг в цифровой формат, укрепление пенитенциарной системы и системы пробации, а также взаимная правовая помощь.

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