В США выразили надежду на продолжение диалога Баку и Еревана

3 дек. 10:20

Штаты надеются на продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией для урегулирования разногласий, сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы, безусловно, надеемся, что диалог и конструктивная атмосфера между Азербайджаном и Арменией будут продолжены, поскольку мы продолжаем поддерживать дипломатию, которая ведет к прочному миру и решению проблем между странами", - сказал он, пишет "Интерфакс-Азербайджан".

Кроме того, как заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер, Вашингтон привержен обеспечению мира на Южном Кавказе.

"США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым армяно-азербайджанским переговорам", - отметил политик.

Он также назвал дипломатию главным фактором в достижении мира. "Мы все осознаем, что это не легко, но я желаю повторить слова Блинкена на встрече с главами МИД Армении и Азербайджана. Он сказал, что США привержены всячески содействовать вашим усилиям по установлению стабильного мира", - подчеркнул Рикер.