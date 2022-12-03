"Большая семерка" поддержала решение ЕС по потолку цен на нефть из РФ

3 дек. 10:01

Страны G7 дали согласие на установление потолка цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель, говорится в заявлении "большой семерки".

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - сказано в тексте.

Как отметила глава Минфина США Джанет Йеллен, по мнению Белого дома, данное решение, с одной стороны, ограничит российские доходы, с другой – "сохранит стабильность поставок энергоносителей".

Также "семерка" заявила, что в ближайшее время Коалиция по вопросам предельной цены запретит широкий спектр услуг, в том числе судоходное страхование и торговое финансирование, связанных с морскими перевозками российских энергоресурсов, кроме случаев с приобретением нефти по $60 или менее $60 за баррель.

При этом уточняется, что покупающие нефть из России в рамках ценового предела импортеры смогут сохранить доступ к различным услугам в странах-участниках коалиции, необходимых для нефтяной торговли.

С 5 февраля 2023 года запрет на такие услуги будет распространяться на морскую транспортировку российских нефтепродуктов, кроме продуктов, продаваемых в рамках установленного потолка цен, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года.