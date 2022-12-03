Москва и Ашхабад сформируют комиссию по транспорту, транзиту и логистике

3 дек. 8:48

Россия и Туркменистан занимаются формированием совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики. Об этом сообщил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Туркменистана Мамметхан Чакыев, выступая 2 декабря на заседании Кабмина.

Он доложил президенту страны Сердару Бердымухамедову о мерах по формированию состава комиссии с туркменской стороны. В свою очередь, глава государства отметил стратегическое значение транспортных маршрутов, соединяющих две страны, и заявил об актуальности реализации совместных масштабных инфраструктурных проектов.

Сердар Бердымухамедов также акцентировал внимание на том, что многоплановые отношения Туркменистана и РФ, основанные на принципах дружбы, братства и добрососедства, ознаменованы новыми успехами, передает официальное информационное агентство Туркменистана TDH.

Создание совместной комиссии предусмотрено меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области транспорта и транзита, который был подписан в июне текущего года министерством транспорта России и Агентством транспорта и коммуникаций Туркменистана.