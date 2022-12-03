ЧМ-2022: Сербия уступила Швейцарии, Камерун вырвал победу у Бразилии

3 дек. 0:05

В пятницу на чемпионате мира по футболу состоялись заключительные матчи в группе G.

Сборная Швейцарии со счетом 3:2 обыграла команду Сербии. Голы в составе швейцарцев забили Джердан Шакири (20-я минута), Бреэль Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я). У сербов отличились Александр Митрович (26-я) и Душан Влахович (35-я).

В параллельном матче сборная Камеруна в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Бразилии благодаря точному удару Венсана Абубакара.

Таким образом, в плей-офф мирового первенства из группы G вышли сборные Бразилии и Швейцарии.