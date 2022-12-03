В ближайшие пять лет Япония потратит на оборону $318 млрд

В ближайшие пять лет Япония намерена выделить 40-43 трлн иен ($ 295-318 млрд) на оборонные расходы, начиная с нового финансового года, то есть с апреля, пишет Reuters. Значительный рост расходов по сравнению с текущим пятилетним планом в 27,5 трлн иен вызывает опасение в связи с увеличением и без того одного из самых значительных долгов в индустриальном мире, который в два раза больше, чем годовой объем производства Японии.

По словам трех источников, новый план означает компромисс между министерствами обороны и финансов. До сих пор министерство обороны запрашивало 48 трлн иен, а министерство финансов предлагало несколько вариантов, но не больше 35 трлн иен. На этой неделе премьер-министр Фумио Кисида призвал ключевых министров разработать план по увеличению оборонных трат до 2% от ВВП в течение следующих пяти лет с текущего одного процента, поскольку Токио видит угрозу со стороны чрезмерно напористого Пекина. Ключевые министры, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр обороны Ясуказу Хамада вновь встретятся с Кисидой в декабре, чтобы уладить разногласия по поводу расходов. Министерство финансов отказалось прокомментировать ситуацию.

Министерство обороны неофициально говорит о необходимости увеличить расходы до верхнего предела в 40 трлн иен в течение ближайших пяти лет, в то время как финансовые чиновники хотят скорректировать расходы в соответствии с текущим пятилетним планом.

”Ничего страшного в том, чтобы потратить 40 трлн иен нет. Вопрос в том, сможет ли правительство выделить такие ресурсы и сможем ли мы направить деньги в собственное оборонное производство и сопутствующие сферы, чтобы поддержать экономику, - говорит Такуя Хосино, старший экономист из Научно-исследовательского института жизни Дайити. - Если мы будем тратить деньги на закупку вооружений и военного оборудования за границей, это приведет к оттоку капитала и обесцениванию иены”.

Как сообщают источники, учитывая, что многие законодатели против повышения налогов, которое может подорвать едва начавшееся экономическое восстановление, Япония, скорее всего, отложит любые подобные шаги как минимум на год. В результате у страны будет меньше вариантов для обеспечения усиленного финансирования военных расходов.

Три источника из правительства, которые попросили не называть их имен в связи с щекотливостью обсуждаемой темы, считают, что Япония может прибегнуть к таким мерам, как сокращение расходов, увеличение выпуска облигаций, получение неналоговых поступлений, в частности, к снятию излишка со специального счета валютных резервов, а также использовать деньги, оставшиеся от фондов помощи, созданных с тем, чтобы помочь государственным компаниям справиться с последствиями коронавируса.